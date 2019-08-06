В Перми завершили подготовительный этап строительства базы «Летающий лыжник»
В Перми продолжается строительство спортивной базы «Летающий лыжник». Рабочие закончили подготовительный этап.
Сейчас строительную площадку подключают к сетям водоснабжения, уже установили освещение и водосборные колодцы.
Продолжаются работы по изготовлению опалубки и бетонированию площадки.
Площадь новой спортивной базы составит 2395,52 кв. метра. В распоряжении спортсменов будут три спортивных зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.
Новой спортивной базой смогут пользоваться не только воспитанники детско-юношеской одноименной школы, но и жители города.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции. В понедельник, 5 августа, в Перми открыли перекресток улиц Революции и Куйбышева. Там завершились работы по устройству сетей газоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU