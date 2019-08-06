В Перми завершили подготовительный этап строительства базы «Летающий лыжник»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-06T10:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми продолжается строительство спортивной базы «Летающий лыжник». Рабочие закончили подготовительный этап.

Сейчас строительную площадку подключают к сетям водоснабжения, уже установили освещение и водосборные колодцы.

Продолжаются работы по изготовлению опалубки и бетонированию площадки.

Площадь новой спортивной базы составит 2395,52 кв. метра. В распоряжении спортсменов будут три спортивных зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.

Новой спортивной базой смогут пользоваться не только воспитанники детско-юношеской одноименной школы, но и жители города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции. В понедельник, 5 августа, в Перми открыли перекресток улиц Революции и Куйбышева. Там завершились работы по устройству сетей газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU