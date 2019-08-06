Осторожно: 6 августа в Пермь придет ураган

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-06T10:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода готовит жителям Прикамья новые испытания. В ближайшие часы на территории края ожидаются опасные погодные явления. Сотрудники ГУ МЧС предупреждают о сохранении вероятности сильных дождей. Также на Прикамье может обрушиться штормовой ветер. Порывы могут достигать 25 м/с.

Ветер может быть такой сильный, что существует вероятность падения деревьев и ветхих конструкций.

Специалисты ГУ МЧС призывают жителей края быть осторожнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обильных дождей в Пермском крае сохраняется вероятность паводков. По сообщению синоптиков, предстоящая неделя будет дождливой. Из-за обильных ливней возникает серьезная опасность - паводок. Реки могут выйти из берегов и затопить близлежащие районы. Существует опасность подтопления близлежащих территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU