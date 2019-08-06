2019-08-06T09:57:18+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ограбил работодателя

Сотрудник украл инструменты на 14 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В отдел полиции Суксуна обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен сообщил, что у него из организации пропали инструменты. По подозрению в краже задержали рабочего предприятия.

Стражи порядка выяснили, что 39-летний мужчина, которого наняли для строительства на территории предприятия, изрядно напился и решил прихватить со стройки инструменты. Злоумышленник похитил шуруповерт и перфоратор общей стоимостью 14 тысяч рублей.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские закрыли нарколаборатории. В Краснокамске оперативники задержали 30-летнего местного жителя. У него в квартире нашли крупную партию наркотиков. Мужчина временно проживал в Перми. Около дома на улице Карбышева злоумышленника задержали. Осмотрев автомобиль задержанного, стражи порядка нашли 400 граммов марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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