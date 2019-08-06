2019-08-06T09:30:58+03:00
Происшествия

Житель Прикамья повелся на красивую историю и купил 80 поддельных монет

Мужчине рассказали, что деньги - часть клада
Лилия Абибулаева
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Фото: пресс-служба УФССП по Пермскому краюФото: пресс-служба УФССП по Пермскому краю
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В Пермском крае задержали жителя Пензенской области, который обманом вынудил местного жителя купить поддельные монеты. У мошенника при себе было 270 поддельных монет. Злоумышленник решил их продать жителю Кудымкара.

Чтобы покупатель точно согласился на сделку, мошенник придумал целую историю о том, что монеты были найдены при строительстве дома в Кудымкаре и являются частью клада.

Будучи уверенным, что монеты представляют историческую ценность, житель Кудымкара купил 80 штук.

Мошенника задержали. Он во всем сознался, и уголовное дело в отношении него прекратили. Однако монеты изъяли и назначили штраф в размере 59 тысяч рублей.

Судебный штраф мужчина своевременно выплатил. Судебные приставы Кудымкара, Юрлинского и Юсьвинского районов изъяли конфискат и передали в Росимущество для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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