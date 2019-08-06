Житель Прикамья повелся на красивую историю и купил 80 поддельных монет
В Пермском крае задержали жителя Пензенской области, который обманом вынудил местного жителя купить поддельные монеты. У мошенника при себе было 270 поддельных монет. Злоумышленник решил их продать жителю Кудымкара.
Чтобы покупатель точно согласился на сделку, мошенник придумал целую историю о том, что монеты были найдены при строительстве дома в Кудымкаре и являются частью клада.
Будучи уверенным, что монеты представляют историческую ценность, житель Кудымкара купил 80 штук.
Мошенника задержали. Он во всем сознался, и уголовное дело в отношении него прекратили. Однако монеты изъяли и назначили штраф в размере 59 тысяч рублей.
Судебный штраф мужчина своевременно выплатил. Судебные приставы Кудымкара, Юрлинского и Юсьвинского районов изъяли конфискат и передали в Росимущество для уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU