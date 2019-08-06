Первоклассникам выдадут единые карты школьника, по которым можно оплатить проезд
Пермские первоклассники первыми получат возможность воспользоваться новой системой оплаты проезда. Ребятам выдадут единую карту, по которой можно будет оплатить проезд.
Раньше по карте можно было пройти в школу, оплатить питание в учебном заведении, пользоваться услугами библиотеки и дополнительными услугами. Теперь добавилась возможность оплаты проезда.
- Планируется, что до конца года единую карту получат учащиеся параллели вторых классов, а к 1 сентября 2020 года такая карта будет в наличии у всех школьников города, - отметили в администрации города
В мэрии подчеркивают, что карту можно будет пополнить дистанционно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменится движение некоторых автобусов. Это произойдет в связи с ремонтом Комсомольского проспекта
ИСТОЧНИК KP.RU