Первоклассникам выдадут единые карты школьника, по которым можно оплатить проезд

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-06T09:17:41+03:00

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Пермские первоклассники первыми получат возможность воспользоваться новой системой оплаты проезда. Ребятам выдадут единую карту, по которой можно будет оплатить проезд.

Раньше по карте можно было пройти в школу, оплатить питание в учебном заведении, пользоваться услугами библиотеки и дополнительными услугами. Теперь добавилась возможность оплаты проезда.

- Планируется, что до конца года единую карту получат учащиеся параллели вторых классов, а к 1 сентября 2020 года такая карта будет в наличии у всех школьников города, - отметили в администрации города

В мэрии подчеркивают, что карту можно будет пополнить дистанционно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменится движение некоторых автобусов. Это произойдет в связи с ремонтом Комсомольского проспекта

ИСТОЧНИК KP.RU