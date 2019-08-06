В Прикамье под колесами пьяного водителя погиб 20-летний парень

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-06T08:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 августа, в 22:45 в Гайнском районе произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла по вине 21-летнего жителя деревни Данилово.

Молодой человек - водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по дороге Кудымкар – Гайны на 155 км трассы сбил 20-летнего парня, который шел по обочине. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека. Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, в аварии пострадали водитель «скорой», медбрат, медсестра и врач-реаниматолог, которые госпитализированы с травмами головы.

ИСТОЧНИК KP.RU