Семье погибшего на пороховом заводе в Перми выплатят компенсацию 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-06T07:47:54+03:00

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В Перми выплатят денежную компенсацию семье погибшего на пороховом заводе рабочего. В министерстве социального развития Пермского края сообщили, что размер выплаты составит 500 тысяч рублей.

"Выплата семье погибшего составит 500 тысяч рублей, готовятся документы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Также в министерстве уточнили, что семьи пострадавших также получат компенсацию. Суммы пока уточняются. 41-летний работник Пермского порохового завода, который в тот роковой день получил ожоги боле, чем на 30 процентов поверхности тела, остается стабильно тяжелым.

Напомним, в среду, 31 июля, около четырех дня на Пермском пороховом заводе произошел взрыв во время перевозки одного из изделий. В зоне поражения оказались пять человек. Двоим помощь оказали на месте, троих с ожогами увезли в больницу. Один из них был переведен на амбулаторное лечение. Но у двоих, у 26-летнего и 41-летнего работника завода, ожоги оказались серьезными, и их перевели в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU