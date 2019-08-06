В Пермском крае за первую неделю августа клещи покусали 59 детей

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-06T07:30:25+03:00

Всего в больницу обратились 707 человек

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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 19319 человек, в том числе 3453 детей. За первую неделю августа в больницу обрались 707 человек. Также за август от укусов клещей пострадали 59 детей.

На территории Пермском крае функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

Чаще всего с клещами встречаются Пермяки на территориях дачных кооперативов в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе. Также опасными районами считаются: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы и Коми-Пермяцкий автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU