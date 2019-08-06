2019-08-06T07:30:25+03:00
Общество

В Пермском крае за первую неделю августа клещи покусали 59 детей

Всего в больницу обратились 707 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 19319 человек, в том числе 3453 детей. За первую неделю августа в больницу обрались 707 человек. Также за август от укусов клещей пострадали 59 детей.

На территории Пермском крае функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

Чаще всего с клещами встречаются Пермяки на территориях дачных кооперативов в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе. Также опасными районами считаются: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы и Коми-Пермяцкий автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье под колесами пьяного водителя погиб 20-летний парень
Семье погибшего на пороховом заводе в Перми выплатят компенсацию 500 тысяч рублей
В Перми легковушка вылетела в кювет
В Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции
Житель Прикамья получил от работодателя компенсацию за потерю здоровья во время работы
МЧС: в Перми ожидается ураган
В Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека
В Губахе на предприятии погиб работник
В Прикамье сохраняется угроза паводков
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов