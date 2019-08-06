СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-06T06:56:52+03:00

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В Перми 5 августа на улице Якутской в направлении города произошло ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет. По сообщению очевидцев, авария произошла вечером, около 19:00. Очевидцы засняли на видео последствия ДТП.

chp_59 В Перми легковушка вылетела в кювет

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Машина «Скорой помощи», спасателей и автомобиль ГУ МЧС стояли на месте аварии.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека. В понедельник, 5 августа в 17.38 на перекрестке улиц Братьев Вагановых и Лебедева реанимационный автомобиль «скорой помощи», ехавший на вызов, столкнулся с внедорожником Nissan, двигавшимся со стороны улицы Уральская. От удара реанимобиль перевернулся на бок и врезался в автомобиль Mitsubishi, который стоял на улице Лебедева перед светофором. К месту ДТП приехали еще несколько машин «скорой помощи» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU