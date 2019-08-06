2019-08-06T06:56:52+03:00
Происшествия

В Перми легковушка вылетела в кювет

Авария произошла 5 августа [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми 5 августа на улице Якутской в направлении города произошло ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет. По сообщению очевидцев, авария произошла вечером, около 19:00. Очевидцы засняли на видео последствия ДТП.

chp_59chp_59
В Перми легковушка вылетела в кювет
150 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Машина «Скорой помощи», спасателей и автомобиль ГУ МЧС стояли на месте аварии.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека. В понедельник, 5 августа в 17.38 на перекрестке улиц Братьев Вагановых и Лебедева реанимационный автомобиль «скорой помощи», ехавший на вызов, столкнулся с внедорожником Nissan, двигавшимся со стороны улицы Уральская. От удара реанимобиль перевернулся на бок и врезался в автомобиль Mitsubishi, который стоял на улице Лебедева перед светофором. К месту ДТП приехали еще несколько машин «скорой помощи» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье под колесами пьяного водителя погиб 20-летний парень
Семье погибшего на пороховом заводе в Перми выплатят компенсацию 500 тысяч рублей
В Пермском крае за первую неделю августа клещи покусали 59 детей
В Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции
Житель Прикамья получил от работодателя компенсацию за потерю здоровья во время работы
МЧС: в Перми ожидается ураган
В Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека
В Губахе на предприятии погиб работник
В Прикамье сохраняется угроза паводков
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов