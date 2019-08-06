2019-08-06T06:24:16+03:00
Общество

Житель Прикамья получил от работодателя компенсацию за потерю здоровья во время работы

Бывший начальник выплатил подчиненному 80 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае мужчина обратился в суд с просьбой взыскать 200 тысяч рублей с работодателя, по вине которого потерял здоровье. Житель Кунгура сообщил, что за 18 лет службы его работоспособность снизилась на 30 % из-за заболевания, которое он получил на работе.

Суд проанализировал доказательства, которые предоставил истец, и пришел к выводу, что работодатель виновен. Он не обеспечил безопасные условия труда, в связи, с чем истец заболел. Начальник же не предоставил доказательств, оправдывающих себя.

Требования истца были удовлетворены частично. По решению суда нерадивый работодатель заплатит 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудница шахты "Рудная" 8 месяцев выплачивала штраф за травму, которую получил рабочий на предприятии. Жительницу Прикамья признали виновной в несчастном случае, в результате которого один их рабочих лишился руки. Женщина должна была следить, чтобы сотрудники соблюдали требования охраны труда на участке дробильно-обогатительной установки. Сотрудница это не проконтролировала, в результате чего один из рабочих нарушил требования техники безопасности и лишился руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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