МЧС: в Перми ожидается ураган

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-05T17:54:03+03:00

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На сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшие три часа на территории края может начаться ураган.

- В регионе прогнозируются опасные метеорологические явления: очень сильный дождь, грозы, порывы ветра 23-25 метров в секунду, - сообщили в ведомстве. - Будьте внимательны и осторожны, не стойте около деревьев и рекламных щитов.

Ранее мы рассказывали о том, что начало недели в Перми снова будет дождливым. 5 и 6 августа на территории края и в Перми ожидается непогода: ветер, дожди, температура не поднимется выше 17 градусов. В связи с этим возможны паводки. Добрянку, например, уже подтопило. Синоптики сообщают, что подобная погода продержится до середины августа. Возможно, потепление начнется в третьей декаде месяца. Температура ожидается выше нормы на несколько градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU