2019-08-05T17:54:03+03:00
Общество

МЧС: в Перми ожидается ураган

Будьте внимательны и осторожны
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшие три часа на территории края может начаться ураган.

- В регионе прогнозируются опасные метеорологические явления: очень сильный дождь, грозы, порывы ветра 23-25 метров в секунду, - сообщили в ведомстве. - Будьте внимательны и осторожны, не стойте около деревьев и рекламных щитов.

Ранее мы рассказывали о том, что начало недели в Перми снова будет дождливым. 5 и 6 августа на территории края и в Перми ожидается непогода: ветер, дожди, температура не поднимется выше 17 градусов. В связи с этим возможны паводки. Добрянку, например, уже подтопило. Синоптики сообщают, что подобная погода продержится до середины августа. Возможно, потепление начнется в третьей декаде месяца. Температура ожидается выше нормы на несколько градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека
В Губахе на предприятии погиб работник
В Прикамье сохраняется угроза паводков
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов