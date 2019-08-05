В Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-05T18:04:19+03:00

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В понедельник, 5 августа в 17.38 на перекрестке улиц Братьев Вагановых и Лебедева реанимационный автомобиль «скорой помощи», ехавший на вызов, столкнулся с внедорожником Nissan, двигавшимся со стороны улицы Уральская. От удара реанимобиль перевернулся на бок и врезался в автомобиль Mitsubishi, который стоял на улице Лебедева перед светофором. К месту ДТП приехали еще несколько машин «скорой помощи» и пожарные.

- В ДТП попала наша реанимационная бригада. Все живы, хотя без пострадавших, к сожалению, не обошлось, - рассказали в пресс-службе «Скорой помощи».

Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, в аварии пострадали водитель «скорой», медбрат, медсестра и врач-реаниматолог, которые госпитализированы с травмами головы.

- По факту ДТП проводится проверка, - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что утром 5 августа на трассе Пермь - Екатеринбург, около деревни Кояново, водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссаном». В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель внедорожника и его пассажир госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU