2019-08-05T15:29:57+03:00
Общество

В Прикамье сохраняется угроза паводков

Из-за дождей реки могут выйти из берегов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько дней передышки и снова дожди. По сообщению синоптиков, предстоящая неделя будет дождливой. Из-за обильных ливней возникает серьезная опасность - паводок. Реки могут выйти из берегов и затопить близлежащие районы.

Так, по сообщению пермского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, увеличение уровня воды ожидается в реках горно-восточных районов, реках бассейнов Чусовой, Сылвы, малых реках юга края возможны резкие подъемы уровней воды и формирование высоких дождевых паводков. Ожидается значительное увеличение притока воды в пруды и водохранилища. Также из-за дождей есть вероятность увеличения уровня воды в Широковском водохранилище и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйве.

Существует опасность подтопления близлежащих территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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