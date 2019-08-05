В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
Индустриальный районный суд назначил наказание организатору интернет-магазина, где торговали наркотиками.
Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотиков через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики.
Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».
Главарь банды согласился сотрудничать со следствием. Дело в отношении него рассматривали в особом порядке. Суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU