СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-05T15:13:44+03:00

Мужчина отправится в колонию на 9 лет

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Индустриальный районный суд назначил наказание организатору интернет-магазина, где торговали наркотиками.

Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотиков через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/724134" frameborder="0"></iframe> В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики.

Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».

Главарь банды согласился сотрудничать со следствием. Дело в отношении него рассматривали в особом порядке. Суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU