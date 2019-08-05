2019-08-05T15:13:44+03:00
Происшествия

В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики

Мужчина отправится в колонию на 9 лет
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Индустриальный районный суд назначил наказание организатору интернет-магазина, где торговали наркотиками.

Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотиков через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.

В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики.

Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».

Главарь банды согласился сотрудничать со следствием. Дело в отношении него рассматривали в особом порядке. Суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: в Перми ожидается ураган
В Перми в ДТП попала машина "скорой помощи": пострадали четыре человека
В Губахе на предприятии погиб работник
В Прикамье сохраняется угроза паводков
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов