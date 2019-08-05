2019-08-05T14:48:45+03:00
Происшествия

На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина

ЧП произошло 4 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Рано утром в воскресенье, 4 августа, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Октябрьском районе края. На место незамедлительно выехали пожарные.

Когда приехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому края, частный деревянный дом в деревне Мостовая был полностью объят огнем. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. От огня обвалилась крыша здания.

После того, как пожарные справились с огнем, спасатели смогли пройти внутрь здания. Там, под завалами они нашли тело 62-летнего мужчины.

Причина пожара уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе. В 23.03 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании по адресу ул.Фоминская, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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