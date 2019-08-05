На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
Рано утром в воскресенье, 4 августа, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Октябрьском районе края. На место незамедлительно выехали пожарные.
Когда приехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому края, частный деревянный дом в деревне Мостовая был полностью объят огнем. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. От огня обвалилась крыша здания.
После того, как пожарные справились с огнем, спасатели смогли пройти внутрь здания. Там, под завалами они нашли тело 62-летнего мужчины.
Причина пожара уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе. В 23.03 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании по адресу ул.Фоминская, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU