«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-05T14:47:25+03:00

Она состоялась в прошедшие выходные

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Наша редакция провела ревизию старых коллекций, выявила бракованные книги и передала их в проект «Книжная барахолка». Она проходила 3 и 4 августа в книжном магазине Uniq Store

Любой желающий мог принять участие в акции и принести книги:

- Книги в удовлетворительном и отличного состоянии,

- Книги для детей и родителей,

- Книги по психологии и личностному росту,

- Книги по бизнесу,

- Бестселлеры художественной литературы,

- Книги по искусству и самоучители по рисованию,

- Биографии и автобиографии известных личностей,

- Книги, которые найдут нового читателя.

Вырученные средства от продаж книг переведут в благотворительный фонд «Дедморозим».

А книги, которые остались после барахолки, волонтеры отвезут в букинистические книжные магазины. Вырученные средства также добавят в общий сбор фонда «Дедморозим» .

ИСТОЧНИК KP.RU