«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
Наша редакция провела ревизию старых коллекций, выявила бракованные книги и передала их в проект «Книжная барахолка». Она проходила 3 и 4 августа в книжном магазине Uniq Store
Любой желающий мог принять участие в акции и принести книги:
- Книги в удовлетворительном и отличного состоянии,
- Книги для детей и родителей,
- Книги по психологии и личностному росту,
- Книги по бизнесу,
- Бестселлеры художественной литературы,
- Книги по искусству и самоучители по рисованию,
- Биографии и автобиографии известных личностей,
- Книги, которые найдут нового читателя.
Вырученные средства от продаж книг переведут в благотворительный фонд «Дедморозим».
А книги, которые остались после барахолки, волонтеры отвезут в букинистические книжные магазины. Вырученные средства также добавят в общий сбор фонда «Дедморозим» .
ИСТОЧНИК KP.RU