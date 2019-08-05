«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-05T14:53:39+03:00

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух иномарок погиб мужчина.

Информация об аварии появилась на странице в социальных сетях автоюриста Александра Сидорова. По словам мужчины, ДТП произошло утром 5 августана трассе Пермь - Екатеринбург.

- Около деревни Кояново водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссаном».

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Пермскому краю. По предварительной информации, 9:15 на 2 км автодороги с. Кояново - пос. Юг, водитель автомобиля «Датсун Ми До» двигаясь со стороны с. Кояново в направлении п. Юг нарушил требования выехал на "встречку" и врезался в «Ниссан». В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель второго автомобиля и его пассажир госпитализированы с различными травмами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка столкнулась с УАЗом. В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Вечером 4 августа по улице 105 Участок в направлении Сивашской двигался «Ниссан Альмера». 26-летний водитель решил выполнить разворот, но не увидел, что сзади едет УАЗ. Мужчина стал совершать маневр и столкнулся с УАЗом.

ИСТОЧНИК KP.RU