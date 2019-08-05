2019-08-05T14:38:55+03:00
Происшествия

В центре Перми задымился автобус

Возгорание началось в задней части автобуса
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ПарковыйФото: Подслушано Парковый
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ЧП произошло в понедельник, 5 августа, в Ленинском районе Перми на улице Луначарского. В социальных сетях появилась информация о том, что около остановки «Универсам» задымился автобус №74 марки "МАЗ".

Пассажиры быстро покинули салон автобуса, а водитель принялся тушить возгорание. По предварительной информации, дым шел из задней части автобуса.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе. По словам очевидцев, до приезда пожарных автобус тушили проезжающие мимо машины, а пассажирам пришлось добираться до города своим ходом. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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