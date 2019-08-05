2019-08-05T13:25:42+03:00
Происшествия

Житель Пермского края из ревности избил знакомую

Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Сотрудники полиции выяснили, что 49-летний мужчины выпивал вместе со своей 47-летней знакомой. Мужчина приревновал женщину, и между ними началась ссора. От оскорблений мужчина перешел к побоям. Злоумышленник стал жестоко избивать женщину.

Травмы, которые получила пострадавшая, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия стало известно, что мужчина несколько дней назад вышел из мест лишения свободы, где сидел за особо тяжкое преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил друга полкой от шкафа

ИСТОЧНИК KP.RU

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