Житель Пермского края из ревности избил знакомую

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-05T13:25:42+03:00

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В Пермском крае задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Сотрудники полиции выяснили, что 49-летний мужчины выпивал вместе со своей 47-летней знакомой. Мужчина приревновал женщину, и между ними началась ссора. От оскорблений мужчина перешел к побоям. Злоумышленник стал жестоко избивать женщину.

Травмы, которые получила пострадавшая, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия стало известно, что мужчина несколько дней назад вышел из мест лишения свободы, где сидел за особо тяжкое преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил друга полкой от шкафа

ИСТОЧНИК KP.RU