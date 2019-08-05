2019-08-05T13:11:34+03:00
Общество

В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте

Сегодня пройдет первое судебное заседание
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В понедельник, 5 августа, в Соликамском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении пяти сотрудников ФГУП «Управление строительства №30». Их обвиняют в гибели девяти горняков при пожаре в стволе шахты в Соликамске. По версии следствия, сварочные работы, из-за которых произошел пожар, проводились с их ведома.

Напомним, 22 декабря 2018 года в Соликамске произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. В стволе шахты остались 9 рабочих. Спасатели пытались пробиться к ним, но все девять человек погибли. Причина смерти всех девяти шахтеров - отравление продуктами горения. После экспертизы погибших похоронили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек"

ИСТОЧНИК KP.RU

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