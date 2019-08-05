Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-05T12:00:19+03:00

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Студентка механико-математического факультета ПГНИУ София Лихачёва вошла в список 40 победителей всероссийского онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», который проводит компания «Ростелеком». Вместе с другими сильнейшими участниками София отправится в сентябре на обучение по кибербезопасности в образовательный центр «Сириус» в Сочи.

На пути к победе пермская студентка прошла два этапа соревнований. Первый — в режиме онлайн. Участники решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Оценивала работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решали задачу, тем меньше была ее «стоимость». Во второй этап прошли 60 участников, которых ожидало скайп-интервью с экспертами в области кибербезопасности. По итогам второго этапа были выявлены 40 победителей со всей страны.

Соревнования по информационной безопасности требуют от участников знаний в разных IT-областях: «Соревнования серии CTF (Capture the flag — захват флага) — это возможность попробовать себя в различных сферах информационной безопасности. Например, для реверс-инжиниринга нужно хорошо знать языки программирования, в частности ассемблер. Реверс-инжинирингом занимаются вирусные аналитики: они изучают вирусы и находят способы им противостоять. Компьютерная криминалистика же больше похожа на работу детектива, так как нужно понимать принципы работы Операционных систем и уметь анализировать содержание памяти — это помогает специалистам понять, как система была захвачена злоумышленниками, что они использовали», — рассказала студентка направления компьютерная безопасность София Лихачёва.

На участие в соревнованиях «Кибервызов: Новый уровень» было подано 2183 заявки из 269 городов России. В итоге победили студенты вузов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Марий Эл, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской областей, а также Пермского края. Надо отметить, что пермская студентка одна из двух девушек победительниц.

«В киберсоревнованиях я участвовала и раньше, однако такого высокого результата добилась впервые. Для решения задания по компьютерной криминалистике пришлось изучить новую для меня программу, но на подобных соревнованиях это рядовое событие — всегда узнаешь что-то новое. Я не готовилась к победе, разве что рассчитывала пройти в первую сотню, поэтому узнав о победе, я очень обрадовалась и вдохновилась, хотя какое-то время даже немного не верила», — комментирует София Лихачёва.

Образовательная программа для победителей соревнований включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

«В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и "Ростелеком" реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”, которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как "Сириус", — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке ИБ», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

ИСТОЧНИК KP.RU