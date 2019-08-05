В центре Перми изменится движение некоторых автобусов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-05T11:57:09+03:00

Это произойдет в связи с ремонтом Комсомольского проспекта

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Со среды, 7 августа, и в течение двух недель будут ремонтировать нечетную сторону Комсомольского проспекта. Из-за этого часть автобусов изменит маршрут. Автобусы пойдут в объезд. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Так, в Перми изменится движение автобусов №1, №5, №5,№13, №10, №50, №19, №66, №60.

Автобусные маршруты №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс» и №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской, через площадь Карла Маркса, улицу Чернышевского, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Ленина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусные маршруты №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора», №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром», №66 «микрорайон парковый – микрорайон Крохалева» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» будет укорочен до Октябрьской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU