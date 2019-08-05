2019-08-05T11:50:22+03:00
Общество

Купить дешевле, чем снимать: новая квартира в Перми от 9979 рублей в месяц

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 спроектированы для жизни
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Фото компанииФото компании
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Строящийся дом по ул. Иньвенская, 19 расположен в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта «Вышка - 1», «Вышка- 2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники.

Проектом дома по ул. Иньвенская, 19 предусмотрены входы в подъезд с уровня земли, два лифта, просторная парадная. Для жильцов будет оборудована отдельная парковка, расположенная не во дворе, а на въезде в жилой комплекс. Застройщик позаботился и о безопасности будущих жильцов: в строительстве используются экологически чистые материалы, вокруг дома, на парковке и в лифтах будет организовано видеонаблюдение, в каждой квартире будет установлен домофон.

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 спроектированы для жизни. В каждой квартире предусмотрены места для хранения: гардеробная или шкаф-купе. Просторные лоджии можно оборудовать под кабинет или место отдыха. В квартирах будет выполнена полная отделка «под ключ». Застройщик предусмотрел всё, даже зеркала в ванной - покупателям останется лишь завезти в дом мебель.

Кстати, покупатели квартир по ул. Иньвенской, 19 не только въедут в комфортный дом, но и получат готовые интерьерные решения, разработанные компанией совместно с мебельным центром «ДомаДом», а также скидку 10% на покупку мебели. Некоторые эскизы уже доступны на сайте компании (https://actions.pzsp.ru/tpk).

Отметим, что сдача дома запланирована на 4 квартал 2020 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте компании наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП» (https://pzsp.ru/).

ИСТОЧНИК KP.RU

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