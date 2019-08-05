2019-08-05T12:56:11+03:00
Звезды

В Пермь на выставку «Православная Русь. Медовый Спас-2019» привезут частицу Животворящего Креста

Выставка-форум «Православная Русь. Медовый Спас-2019» пройдет в Перми с 16 по 25 августа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Распятие, в древе которого укреплен золотой мощевик, прибудет в Пермь из Санкт-Петербурга.Распятие, в древе которого укреплен золотой мощевик, прибудет в Пермь из Санкт-Петербурга.
Изменить размер текста:

С 16 по 25 августа 2019 года на «Пермской ярмарке» в 14-й раз пройдет выставка-форум «Православная Русь. Медовый Спас». Традиционно событие объединяет представителей храмов и монастырей, образовательных и семейных центров, специализированных издательств и предприятий. Всего в выставке примут участие 260 православных организаций из России и разных стран. На стендах выставки разместится монастырская продукция: 35 икон со всего мира, церковная утварь, монашеское рукоделие, православная литература, ювелирные украшения церковной тематики, религиозная скульптура, сувениры и многое другое.

На время выставки в Пермь привезут частицу Честного Животворящего Креста. Распятие, в древе которого укреплен золотой мощевик, прибудет в Пермь из Санкт-Петербурга.

Традиционно вместе с форумом пройдет ярмарка «Медовый Спас». В отдельном павильоне развернутся торговые ряды с медом, вареньем, маслами, сушеными дикоросами, подарками к православным праздникам, национальной одеждой, скатертями, шторами и полотенцами изо льна, изделиями народных промыслов.

«Пермская ярмарка»

Шоссе Космонавтов, 59

Режим работы: 16 августа с 11.00 до 19.00, 17 - 24 августа с 10.00 до 19.00, 25 августа с 10.00 до 15.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов