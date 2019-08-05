В Перми к 2020 году откроют три новые поликлиники

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-05T11:29:32+03:00

Они будут рассчитаны на 40 тысяч человек

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В трех района Перми в начале 2020 года начнут работать новые детские поликлиники. В Кировском, Индустриальном и Свердловском районах поликлиники будет принимать до 350 пациентов в день.

Для двух медучреждений уже возвели коробки зданий, для третьего в Свердловском районе строители приступили к возведению наружных стен и внутренних перегородок.

По мнению главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4» Ольга Чернышова, в ее ведомстве будет находиться одна из поликлиник, новые медучреждения сделают медицину доступнее.

- После того, как новый корпус будет сдан, это позволит сократить очереди. Детей с каждым годом в районе становится больше, поэтому действующие поликлиники уже не совсем справляются. Также в новой поликлинике будет всё обустроено по современным стандартам: зоны ожидания, игровые для детей, кабинеты. Кроме того, в этой поликлинике будет рентген-кабинет, лаборатория, всё в одном месте, централизовано, — отметила Ольга Чернышова.

Поликлиники в Свердловском и Индустриальном районах строятся по проекту медучреждения в Кировском районе. Там здание начали строить в 2017 году.

На строительство трех поликлиник направлено порядка 950 миллионов рублей в рамках адресной инвестиционной программы. На поликлинику в Кировском районе по поручению Президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета были направлены 123,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU