2019-08-05T13:06:49+03:00
Общество

В Перми стирают изображения самолетов на заборе «ОДК-Пермские моторы»

В «Авиамузей под открытым небом» будут внесены некоторые изменения
Екатерина ГАСПЕР
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Вот так выглядит забор у заводаВот так выглядит забор у заводаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Горожане волнуются: в Перми стирают изображения самолетов на заборе «ОДК-Пермские моторы», которые существуют там много лет.

Уникальное граффити на заборе предприятия со стороны улицы Куйбышева, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, было нанесено в два этапа – в 2015 и 2016 годах. Сначала создали 300 метров рисунка, затем - 650 метров. Как рассказали в пресс-службе АО «ОДК-Пермские моторы», со временем краска осыпалась, и авиамузею потребовалась реставрация.

Работы проходят в первой части музея, которая появилась в 2015 году. Сейчас старая краска соскабливается, после чего забор загрунтуют, и изображения будут нанесены вновь.

- Прежние рисунки будут восстановлены, но с некоторыми изменениями и дополнениями, - сообщили в пресс-службе.

Но о том, что это будет, на предприятии пока не разглашают. Это сюрприз для пермяков.

Планируется, что реставрация будет завершена до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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