«Думал, что его обсуждают». В Прикамье мужчина избил друга полкой от шкафа

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-05T10:47:33+03:00

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В Верещагино осудят местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своему другу. Полицейские выяснили, что в апреле 2019 года 27-летний мужчина выпивал в квартире у своих знакомых - супружеской пары. Мужчина был пьян, поэтому уснул на диване в гостиной. Муж и жена легли в другой комнате.

Ночью гостю показалось, что супруги обсуждают его за глаза. Злоумышленник решил отомстить супругам за сплетни. Он встал, достал из шкафа деревянную полку и пошел с ней в комнату, где спали хозяева.

Стащив женщину с кровати, мужчина вытолкал ее в коридор и стал избивать полкой ее мужа.

Несколько раз он ударил потерпевшего по голове полкой, а потом нанёс ещё три удара по лицу кулаками.

После инцидента пострадавший обратился за помощью к медикам, которые квалифицировали причиненные ему травмы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU