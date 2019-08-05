2019-08-05T10:47:33+03:00
Происшествия

«Думал, что его обсуждают». В Прикамье мужчина избил друга полкой от шкафа

Злоумышленник был пьян
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Верещагино осудят местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью своему другу. Полицейские выяснили, что в апреле 2019 года 27-летний мужчина выпивал в квартире у своих знакомых - супружеской пары. Мужчина был пьян, поэтому уснул на диване в гостиной. Муж и жена легли в другой комнате.

Ночью гостю показалось, что супруги обсуждают его за глаза. Злоумышленник решил отомстить супругам за сплетни. Он встал, достал из шкафа деревянную полку и пошел с ней в комнату, где спали хозяева.

Стащив женщину с кровати, мужчина вытолкал ее в коридор и стал избивать полкой ее мужа.

Несколько раз он ударил потерпевшего по голове полкой, а потом нанёс ещё три удара по лицу кулаками.

После инцидента пострадавший обратился за помощью к медикам, которые квалифицировали причиненные ему травмы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми осудили организатора магазина «Реальные пацаны», где продавали наркотики
На пожаре в Прикамье погиб 62-летний мужчина
«КП»-Пермь» поддержала благотворительную «Книжную барахолку»
«Машина превратилась в гору металлолома». На трассе в Прикамье погиб мужчина
Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей
В центре Перми задымился автобус
Житель Пермского края из ревности избил знакомую
В Соликамске судят виновных в гибели 9 горняков при пожаре в шахте
Вот это красавчик: бездомный пес, который показывает язык на фотографиях, умиляет соцсети
В Прикамье на шахте «Рудная» работнику оторвало руку
«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники
Студентка Пермского университета в числе победителей всероссийских киберсоревнований по информационной безопасности
В центре Перми изменится движение некоторых автобусов