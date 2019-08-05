«Они долго ждали этого отпуска». Суд арестовал водителя иномарки, по вине которого в аварии погибла семья из Перми

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-05T10:34:15+03:00

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В Волгограде суд арестовал 68-летнего водителя «Тойоты», по чьей вине погибла семья из Перми.

Авария произошла вечером 23 июля на трассе «Сызрань-Волгоград-Саратов». В автомобиле «Киа» ехала семья из Перми: муж-полицейский, супруга-медсестра и их 5-летняя дочка.

- Они давно мечтали об отпуске на море, - говорили их знакомые.

В тот день пермяки на «Киа» двигалась по трассе в сторону Волгограда. Неожиданно на пути возникла белая «Тойота». В тот момент автомобиль перестраивался с правой стороны. Пытаясь избежать столкновения, «Киа» вылетела на «встречку» и столкнулась с автобусом. Супруги погибли, а их дочка получила травмы. Она до сих пор находится в больнице. О девочке будут заботиться родственники.

Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, решили задержать мужчину и «передать» полицейским. Они гнались за водителем «Тойоты» около 10 километров. Там его перехватили стражи порядка. А водители скинули им записи с видеорегистраторов, где был виден момент аварии.

В отношении 68-летнего жителя Стерлитамака возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».

- Несмотря на то, что водитель отрицал причастность к аварии, 26 июля его отправили под арест, - сообщает «КП»-Волгоград». - Он будет находиться в СИЗО на все время следствия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU