Из-за плохого самочувствия пассажирки в Перми приостановили движение трамваев

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-05T10:39:36+03:00

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Рано утром в понедельник, 5 августа, в Индустриальном районе Перми встали трамваи, а на перекресток улиц Мира и Качалова подъехала карета «скорой помощи». Проезжающие автомобилисты недоумевали, что происходит.

- 5 августа, около 8:00 на перекрестке улиц Мира и Качалова пассажиру трамвая маршрута №11 потребовалась помощь. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил вагон и вызвал бригаду скорой помощи. В результате пассажир была госпитализирована. В 8:08 движения трамвая было восстановлено, - сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми самолет Москва-Нижневартовск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Мужчину из Кандалакши Мурманской области госпитализировали в пермскую больницу с почечными коликами

ИСТОЧНИК KP.RU