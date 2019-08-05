2019-08-05T10:27:42+03:00
Происшествия

Житель Прикамья разозлился на знакомую и поджег ее дом

Сам парень чуть не погиб
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пермском крае 18-летний парень обвиняется в поджоге, при котором едва не погиб. Сотрудники полиции установили, что пьяный молодой человек пришел в дом к своей подруге. Девушка попыталась выгнать незваного гостя.

Парень разозлился и решил отомстить знакомой за негостеприимный прием. Злоумышленник проник в дом, включил все конфорки на кухне и поджег вещи.

Сам парень потерял сознание, так как был сильно пьян. Соседи помогли девушке потушить пламя и вытащить поджигателя из помещения.

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в страшном пожаре на даче погибли бизнес-леди, ее дочь и мама. Страшный пожар произошел в Кизеле в ночь на 3 августа. В загородном частном доме, который использовали как дачу, произошел пожар. В результате погибли три человека: 36-летняя женщина, ее 51-летняя мама и пятилетняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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