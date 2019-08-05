В Перми с высоты упал 32-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-05T09:41:31+03:00

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Источник близкий к ситуации сообщил, что в Кировском районе Перми произошло ЧП. Молодой мужчина упал из окна 2 этажа.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 4 августа, на улице Байкальской. Молодой мужчина выпал из окна 2 этажа. Очевидцы вызвали «скорую помощь». При падении 32-летний мужчина получил сочетанную травму головы. Медики экстренно доставили его в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после падения с высоты мужчина погиб до приезда "скорой помощи". Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты 7 этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось. Источник близкий к ситуации сообщил, что из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU