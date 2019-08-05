В Пермском крае нашли пропавшего 48-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-05T09:28:43+03:00

Он пропал, когда ушел в лес

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В Прикамье в течение двух суток разыскивали 48-летнего Андрея Н. Мужчина ушел в лес в районе деревни Мартина Очерского района, а домой не вернулся. Со второго августа он не выходил на связь.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. В воскресенье, 4 августа, в деревне Егорово были организованы поиски пропавшего.

В понедельник, 5 августа, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что 48-летний Андрей Н. найден живым.

- 48-летний Андрей найден. Жив и здоров. Всем спасибо за помощь, - написали описковики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавших 11-летних девочек. В Дзержинском районе Перми пропали две девочки Кира Б. и ее подруга Анастасия. Подружки пошли гулять вечером в субботу, 3 августа, а домой так и не вернулись. Родители забили тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU