2019-08-05T09:28:43+03:00
Общество

В Пермском крае нашли пропавшего 48-летнего мужчину

Он пропал, когда ушел в лес
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
Изменить размер текста:

В Прикамье в течение двух суток разыскивали 48-летнего Андрея Н. Мужчина ушел в лес в районе деревни Мартина Очерского района, а домой не вернулся. Со второго августа он не выходил на связь.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. В воскресенье, 4 августа, в деревне Егорово были организованы поиски пропавшего.

В понедельник, 5 августа, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что 48-летний Андрей Н. найден живым.

- 48-летний Андрей найден. Жив и здоров. Всем спасибо за помощь, - написали описковики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавших 11-летних девочек. В Дзержинском районе Перми пропали две девочки Кира Б. и ее подруга Анастасия. Подружки пошли гулять вечером в субботу, 3 августа, а домой так и не вернулись. Родители забили тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думал, что его обсуждают». В Прикамье мужчина избил друга полкой от шкафа
«Они долго ждали этого отпуска». Суд арестовал водителя иномарки, по вине которого в аварии погибла семья из Перми
Из-за плохого самочувствия пассажирки в Перми приостановили движение трамваев
Житель Прикамья разозлился на знакомую и поджег ее дом
В Перми с высоты упал 32-летний мужчина
«Плед и детская одежда». В Прикамье дополнят подарок новорожденному
В Перми проходят бесплатные тренировки для участников международного марафона
В Перми иномарка столкнулась с УАЗом
Пермячка Каролина Мамедова стала «вице-Мисс Волга-2019»
В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой
«Вышел из дома за сигаретами». В Прикамье пропал 42-летний мужчина
В Перми машина «Яндекс. Такси» врезалась в Газель
В Прикамье женщина получила страшные ожоги из-за небрежности мужа
Министерство природы определило сроки сбора ягод на территории Пермского края