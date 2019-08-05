«Плед и детская одежда». В Прикамье дополнят подарок новорожденному
В Пермском крае обсудили состав подарка новорожденному. Малыши и их родители начали получать подарки в этом году в рамках федеральной программы «Десятилетие детства». На сегодня памятный и полезный подарок получили уже 13,5 тысяч малышей.
В результате экономии средств от закупочных процедур в 2019 году в Прикамье появилось возможность дополнить подарок. По этому вопросу в Министерстве социального развития прошел круглый стол с представителями экспертного сообщества.
Фото: Правительство Пермского края
Было принято решение дополнить подарок новорожденному трикотажным пледом и комплектом деткой одежды. Также рассматривался вариант положить в подарок ножницы и термометр.
Свои пожелания могут выразить и жители города, отправив письмо на почту министерства социального развития Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU