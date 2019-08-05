2019-08-05T09:17:58+03:00
Общество

«Плед и детская одежда». В Прикамье дополнят подарок новорожденному

Также в подарке могут оказаться ножницы и термометр
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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В Пермском крае обсудили состав подарка новорожденному. Малыши и их родители начали получать подарки в этом году в рамках федеральной программы «Десятилетие детства». На сегодня памятный и полезный подарок получили уже 13,5 тысяч малышей.

В результате экономии средств от закупочных процедур в 2019 году в Прикамье появилось возможность дополнить подарок. По этому вопросу в Министерстве социального развития прошел круглый стол с представителями экспертного сообщества.

Фото: Правительство Пермского края

Фото: Правительство Пермского края

Было принято решение дополнить подарок новорожденному трикотажным пледом и комплектом деткой одежды. Также рассматривался вариант положить в подарок ножницы и термометр.

Свои пожелания могут выразить и жители города, отправив письмо на почту министерства социального развития Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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