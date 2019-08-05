2019-08-05T07:58:44+03:00
Спорт

В Перми проходят бесплатные тренировки для участников международного марафона

Занятия проходят в центре города и в Кировском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Для того, чтобы показать достойный результат на соревнованиях, нужно регулярно тренироваться. Для участников пермского международного марафона проходят бесплатные тренировки. Занятия проводятся по вторникам, четвергам и субботам в центральной части города и Кировском районе.

Ближайшая тренировка пройдет во вторник, 6 августа, в 19:00 на стадионе «Динамо» и стадионе «Прикамье» в Кировском районе.

В четверг, 8 августа, можно потренироваться в 19:30 – в парке «Балатово» и на стадионе «Прикамье». В субботу, 10 августа, в 12:00 состоятся занятия по йоге на городской эспланаде.

Организаторы отмечают, что тренировки будет проводиться даже в мелкий дождь. Рекомендуется брать с собой воду, приходить в удобной одежде и обуви.

Напомним, ранее мы писали о том, что утвердили трассу пермского марафона. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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