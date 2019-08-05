В Перми проходят бесплатные тренировки для участников международного марафона
Для того, чтобы показать достойный результат на соревнованиях, нужно регулярно тренироваться. Для участников пермского международного марафона проходят бесплатные тренировки. Занятия проводятся по вторникам, четвергам и субботам в центральной части города и Кировском районе.
Ближайшая тренировка пройдет во вторник, 6 августа, в 19:00 на стадионе «Динамо» и стадионе «Прикамье» в Кировском районе.
В четверг, 8 августа, можно потренироваться в 19:30 – в парке «Балатово» и на стадионе «Прикамье». В субботу, 10 августа, в 12:00 состоятся занятия по йоге на городской эспланаде.
Организаторы отмечают, что тренировки будет проводиться даже в мелкий дождь. Рекомендуется брать с собой воду, приходить в удобной одежде и обуви.
Напомним, ранее мы писали о том, что утвердили трассу пермского марафона. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU