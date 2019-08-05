В Перми иномарка столкнулась с УАЗом

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-05T07:36:06+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Вечером 4 августа по улице 105 Участок в направлении Сивашской двигался «Ниссан Альмера». 26-летний водитель решил выполнить разворот, но не увидел, что сзади едет УАЗ. Мужчина стал совершать маневр и столкнулся с УАЗом. В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск. В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU