В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой
В Мотовилихинском районе Перми проишла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Фото и видео ДТП появились в социальных сетях.
В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой.
На перекрестке бульвара Гагарина и улицы Студенческой столкнулись иномарка и мотоциклист. По словам очевидцев, мотоцикл поворачивал налево. Водителя мотоцикла на месте ДТП не было. Пермяки предположили, что его увезли на «Скорой».
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Ранним утром 3 августа в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения один человек погиб, четверо пострадали.Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск. В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир автомобиля Volkswagen.
ИСТОЧНИК KP.RU