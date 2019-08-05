2019-08-05T06:56:25+03:00
Происшествия

В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой

По словам очевидцев, мотоциклист поворачивал налево [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП. ДТП. ПермьФото: ЧП. ДТП. Пермь
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В Мотовилихинском районе Перми проишла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Фото и видео ДТП появились в социальных сетях.

В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой.

На перекрестке бульвара Гагарина и улицы Студенческой столкнулись иномарка и мотоциклист. По словам очевидцев, мотоцикл поворачивал налево. Водителя мотоцикла на месте ДТП не было. Пермяки предположили, что его увезли на «Скорой».

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Ранним утром 3 августа в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения один человек погиб, четверо пострадали.Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск. В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир автомобиля Volkswagen.

ИСТОЧНИК KP.RU

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