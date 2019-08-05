2019-08-05T06:40:52+03:00
Происшествия

«Вышел из дома за сигаретами». В Прикамье пропал 42-летний мужчина

Последний раз он выходил на связь 2 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано КраснокамскФото: Подслушано Краснокамск
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В Краснокамске уже несколько дней ищут 42-летнего Евгения Косынкина. Известно, что 2 августа мужчина вышел вы магазин за сигаретами и не вернулся. Последний раз он выходил на связь 2 августа. После разговора с женой Евгений больше не выходил на связь.

Евгений Косынкин был одет в серые кроссовки, синие джинсы, чёрную футболку и черную ветровку.

Если вы что-либо знаете о местонахождении 42-летнего Евгения Косынкина, просьба сообщить по телефонам: 89124888524, 89824837592, 89048408347 или по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивают 48-летнего мужчину. В Прикамье пропал 48-летний Андрей Носков. Мужчина ушел в лес в районе деревни Мартина Очерского района 2 августа и до сих пор не вернулся. Мужчину ищут уже двое суток. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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