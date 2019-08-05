СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-05T06:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в воскресенье, 4 августа, на шоссе Космонавтов машина «Яндекс. Такси» не поделила дорогу с Газелью. Видео ДТП появилось в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/724023" frameborder="0"></iframe> В Перми машина «Яндекс. Такси» врезалась в Газель.

На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль такси едет по левой полосе. Когда он приблизился к Газели, машину повело в сторону грузовика.

В аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск. В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир автомобиля Volkswagen. Оба водителя были госпитализированы. Разовая медицинская помощь была оказана двум пассажирам легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU