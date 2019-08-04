2019-08-04T14:49:48+03:00
Общество

Министерство природы определило сроки сбора ягод на территории Пермского края

Приказ подписал глава ведомства
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дмитрий Килейко подписал указ об установлении сроков сбора ягод в лесах Пермского края. В документе отмечено, когда жители края могут собирать ягоды для личных нужд.

Так, с 25 августа можно отправляться в лес брусникой, а с 10 сентября жители края будут собирать клюкву.

Напомним, ранее мы писали о том, куда пермякам стоит ехать за рыжиками, а куда за боровиками. Ближайшие дни обещают быть теплыми и дождливыми. А это значит, что народ наверняка потянется за грибами - лето оказалось на них весьма урожайным.Где грибы собирать можно, а где нет? Стоит ли их покупать на рынке, и если все же решились, как избежать неприятностей? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала радиослушателям «КП» профессор кафедры биологии и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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