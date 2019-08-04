«Ушел в лес и пропал». В Пермском крае разыскивают 48-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-04T13:53:27+03:00

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В Прикамье пропал 48-летний Андрей Носков. Мужчина ушел в лес в районе деревни Мартина Очерского района 2 августа и до сих пор не вернулся.

Мужчину ищут уже двое суток. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Поиски 48-летнего Андрей Носкова продолжатся в деревне Егорово.

Если вы видели 48-летнего Андрея Носкова или хотите принять участие в поисках, просьба сообщить по телефон 895195110.07 или по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии. Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девочек поступило 18 июля. Сообщалось, что 16-летняя Валерия П. и 13-летняя Лена П. сбежали из детского лагеря «Заря» в Удмуртии. Девочки жительницы Краснокамска и воспитанницы местного детского дома.Утром 19 июля стало известно, что Валерию нашли, а поиски Алены еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU