2019-08-04T13:53:27+03:00
Происшествия

«Ушел в лес и пропал». В Пермском крае разыскивают 48-летнего мужчину

Его ищут уже двое суток
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Прикамье пропал 48-летний Андрей Носков. Мужчина ушел в лес в районе деревни Мартина Очерского района 2 августа и до сих пор не вернулся.

Мужчину ищут уже двое суток. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Поиски 48-летнего Андрей Носкова продолжатся в деревне Егорово.

Если вы видели 48-летнего Андрея Носкова или хотите принять участие в поисках, просьба сообщить по телефон 895195110.07 или по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии. Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девочек поступило 18 июля. Сообщалось, что 16-летняя Валерия П. и 13-летняя Лена П. сбежали из детского лагеря «Заря» в Удмуртии. Девочки жительницы Краснокамска и воспитанницы местного детского дома.Утром 19 июля стало известно, что Валерию нашли, а поиски Алены еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министерство природы определило сроки сбора ягод на территории Пермского края
Для съемок в фильме «Сердце Пармы» нужны младенцы
В Перми нашли пропавших 11-летних девочек
На трассе в Прикамье иномарка улетела кювет и перевернулась
"На лице рваная рана". В центре Перми ребенок наткнулся на металлический штырь
«Нереальная красотка». Екатерина Шпица удивила поклонников новым ракурсом
«На пределе эмоций!». В Перми прошло шоу каскадеров
В Нытвенском районе из-за проливных дождей введен режим ЧС
Жительница Прикамья отсудила компенсацию за сорванный во Вьетнаме отдых
Модель из Перми вышла в финал конкурса «Девушки года Playboy 2019»
Пропавшего в Пермском крае мужчину с татуировками нашли погибшим
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе
В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины
В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды
Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности
Житель Березников ограбил старшую сестру
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке