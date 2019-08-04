В Перми нашли пропавших 11-летних девочек

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-04T10:51:17+03:00

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В Дзержинском районе Перми пропали две девочки Кира Б. и ее подруга Анастасия. Подружки пошли гулять вечером в субботу, 3 августа, а домой так и не вернулись. Родители забили тревогу.

К поискам подключилась полиция и волонтеры. Через некоторое время появилась информация, что девочек нашли. В настоящее время школьниц допрашивают и выясняют подробности их недавнего исчезновения

- Девочки найдены. Живы и здоровы! Спасибо за помощь. – сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии. Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девочек поступило 18 июля. Сообщалось, что 16-летняя Валерия П. и 13-летняя Лена П. сбежали из детского лагеря «Заря» в Удмуртии. Девочки жительницы Краснокамска и воспитанницы местного детского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU