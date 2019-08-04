2019-08-04T10:51:17+03:00
Происшествия

В Перми нашли пропавших 11-летних девочек

Подруги ушли гулять и не вернулись
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Перми пропали две девочки Кира Б. и ее подруга Анастасия. Подружки пошли гулять вечером в субботу, 3 августа, а домой так и не вернулись. Родители забили тревогу.

К поискам подключилась полиция и волонтеры. Через некоторое время появилась информация, что девочек нашли. В настоящее время школьниц допрашивают и выясняют подробности их недавнего исчезновения

- Девочки найдены. Живы и здоровы! Спасибо за помощь. – сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии. Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девочек поступило 18 июля. Сообщалось, что 16-летняя Валерия П. и 13-летняя Лена П. сбежали из детского лагеря «Заря» в Удмуртии. Девочки жительницы Краснокамска и воспитанницы местного детского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для съемок в фильме «Сердце Пармы» нужны младенцы
На трассе в Прикамье иномарка улетела кювет и перевернулась
"На лице рваная рана". В центре Перми ребенок наткнулся на металлический штырь
«Нереальная красотка». Екатерина Шпица удивила поклонников новым ракурсом
«На пределе эмоций!». В Перми прошло шоу каскадеров
В Нытвенском районе из-за проливных дождей введен режим ЧС
Жительница Прикамья отсудила компенсацию за сорванный во Вьетнаме отдых
Модель из Перми вышла в финал конкурса «Девушки года Playboy 2019»
Пропавшего в Пермском крае мужчину с татуировками нашли погибшим
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе
В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины
В Перми вышедшая из берегов речка Заборная подтопила дома и огороды
Пермский театр кукол обяжут устранить нарушения пожарной безопасности
Житель Березников ограбил старшую сестру
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке