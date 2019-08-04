На трассе в Прикамье иномарка улетела кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-04T10:39:06+03:00

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В субботу, 3 августа, в Нытвенском районе Пермского края произошла авария. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

По предварительной информации, водитель иномарки «Renault Fluence» не справилась с управлением, съехала в кювет. Машина перевернулась, но женщина-водитель осталась жива.

С переломами ее доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Ранним утром 3 августа в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения один человек погиб, четверо пострадали.Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск. В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир автомобиля Volkswagen.

ИСТОЧНИК KP.RU