"На лице рваная рана". В центре Перми ребенок наткнулся на металлический штырь

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-04T08:58:52+03:00

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Трагедия произошла вечером в субботу, 3 августа. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, Ленинском районе маленький мальчик бежал по улице, споткнулся и упал на металлический штырь от рекламного щита.

3-летний малыш получил рваную рану лица. Ребенка незамедлительно отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате несчастного случая пострадал 8-летний ребенок. В Кировском районе Перми во вторник, 2 июля, произошел несчастный случай. 8-летний мальчик упал с крыши сарая и получил травму средней тяжести. На место ЧП выехала бригада «Скорой помощи». Ребенок получил травму средней тяжести - сотрясение мозга. Пострадавшего отправили в краевую детскую клиническую больницу.В Кировском районе Перми во вторник, 2 июля, произошел несчастный случай. 8-летний мальчик упал с крыши сарая и получил травму средней тяжести. На место ЧП выехала бригада «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU