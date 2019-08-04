2019-08-04T08:03:53+03:00
Звезды

«Нереальная красотка». Екатерина Шпица удивила поклонников новым ракурсом

Актриса показала, как выглядит платье со спины
Лилия Абибулаева
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Фото из Instagram Катерины ШпицыФото из Instagram Катерины Шпицы
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Пермячка Екатерина Шпицы активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Екатерина публикует фото в шикарных платьях, а некоторыми даже делится со своими поклонниками. Екатерина уже публиковала фото в прекрасном сине-белом платье, но подписчики попросили наряд со всех сторон. На фото Екатерина Шпица стоит спиной, чтобы показать наряд с другого ракурса.

katerinashpitsakaterinashpitsa
«Нереальная красотка». Екатерина Шпица удивила поклонников новым ракурсом
21692 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица порадовала подписчиков фото в купальнике . В Instagram актрисы появилось новое фото с отдыха во Франции. Катерина стоит на фоне бассейна в потрясающем купальнике. Пользователи соцсетей высоко оценили и фигуру Екатерины, и купальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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