В Нытвенском районе из-за проливных дождей введен режим ЧС
- Три раза в день: утром, днем и вечером обновляется оперативная обстановка в связи с угрозой подтопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В режиме повышенной готовности находятся подразделения МЧС и администрации городских округов, где введен режим ЧС. На 12.00 3 августа сообщений от жителей о подтоплении домов не поступало. В случае, если это произойдет, пострадавшим жителям Пермского края необходимо звонить по телефону 112 или 010.
Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с переувлажнением почвы из-за проливных дождей введен на территории Нытвенского муниципального района. Помимо этого, в любую минуту готовы отреагировать на ситуацию силы и средства городских округов Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Чайковский, а также в 14 районах Прикамья.
Ранее мы писали, что 2 августа в Перми вышедшая из берегов речка Заборная затопила несколько домов и огородов.
ИСТОЧНИК KP.RU