В Нытвенском районе из-за проливных дождей введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-03T18:18:02+03:00

Три раза в день обновляется оперативная обстановка в ГУ МЧС по Пермскому краю в связи с угрозой подтопления. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

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- Три раза в день: утром, днем и вечером обновляется оперативная обстановка в связи с угрозой подтопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В режиме повышенной готовности находятся подразделения МЧС и администрации городских округов, где введен режим ЧС. На 12.00 3 августа сообщений от жителей о подтоплении домов не поступало. В случае, если это произойдет, пострадавшим жителям Пермского края необходимо звонить по телефону 112 или 010.

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с переувлажнением почвы из-за проливных дождей введен на территории Нытвенского муниципального района. Помимо этого, в любую минуту готовы отреагировать на ситуацию силы и средства городских округов Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Чайковский, а также в 14 районах Прикамья.

Ранее мы писали, что 2 августа в Перми вышедшая из берегов речка Заборная затопила несколько домов и огородов.

ИСТОЧНИК KP.RU