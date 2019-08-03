2019-08-03T18:18:02+03:00
Происшествия

В Нытвенском районе из-за проливных дождей введен режим ЧС

Администрация городского округа и подразделения МЧС находятся в повышенной готовности из-за угрозы подтопления
Алена ОВЧИННИКОВА
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Три раза в день обновляется оперативная обстановка в ГУ МЧС по Пермскому краю в связи с угрозой подтопления.Три раза в день обновляется оперативная обстановка в ГУ МЧС по Пермскому краю в связи с угрозой подтопления.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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- Три раза в день: утром, днем и вечером обновляется оперативная обстановка в связи с угрозой подтопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В режиме повышенной готовности находятся подразделения МЧС и администрации городских округов, где введен режим ЧС. На 12.00 3 августа сообщений от жителей о подтоплении домов не поступало. В случае, если это произойдет, пострадавшим жителям Пермского края необходимо звонить по телефону 112 или 010.

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с переувлажнением почвы из-за проливных дождей введен на территории Нытвенского муниципального района. Помимо этого, в любую минуту готовы отреагировать на ситуацию силы и средства городских округов Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Чайковский, а также в 14 районах Прикамья.

Ранее мы писали, что 2 августа в Перми вышедшая из берегов речка Заборная затопила несколько домов и огородов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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