Жительница Прикамья отсудила компенсацию за сорванный во Вьетнаме отдых

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-03T16:04:57+03:00

Отдых у моря начался у жительницы Краснокамска на два позднее, плюс отпускница понесла серьезные финансовые расходы. Фото: Артем ЛЕНЦ

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Жительница Краснокамска отсудила компенсацию за испорченный отдых. Вместе с 12-летней дочерью она запланировала отдохнуть в зимние каникулы во Вьетнаме. Купила путевку, получила заграничный паспорт, куда вписала свою дочь.

В декабре 2018 года она приехала на поезде в Екатеринбург, чтобы через аэропорт Кольцово вылететь в Нячанг. Однако при прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что на страницах паспорта с фото и данными ребенка отсутствуют печати УФМС. На основании этого женщине отказали в вылете.

Ей пришлось вернуться в Краснокамск, проставить недостающие печати и лететь в Нячанг уже через Москву. В итоге отдых у моря начался на два позднее, плюс отпускница понесла серьезные финансовые расходы.

- Вернувшись домой, пострадавшая обратилась в суд с исковым заявлением к краевому ГУ МВД о взыскании убытков и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Краснокамского суда. – Суд постановил выплатить ей компенсацию морального вреда 10 000 рублей. Такую же сумму в пользу несовершеннолетней дочери. Также был взыскан и материальный ущерб из казны Российской Федерации в размере 42 605 рублей.

С принятым решением истица не согласилась и обжалует его в части денежной компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU