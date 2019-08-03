Жительница Прикамья отсудила компенсацию за сорванный во Вьетнаме отдых
Жительница Краснокамска отсудила компенсацию за испорченный отдых. Вместе с 12-летней дочерью она запланировала отдохнуть в зимние каникулы во Вьетнаме. Купила путевку, получила заграничный паспорт, куда вписала свою дочь.
В декабре 2018 года она приехала на поезде в Екатеринбург, чтобы через аэропорт Кольцово вылететь в Нячанг. Однако при прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что на страницах паспорта с фото и данными ребенка отсутствуют печати УФМС. На основании этого женщине отказали в вылете.
Ей пришлось вернуться в Краснокамск, проставить недостающие печати и лететь в Нячанг уже через Москву. В итоге отдых у моря начался на два позднее, плюс отпускница понесла серьезные финансовые расходы.
- Вернувшись домой, пострадавшая обратилась в суд с исковым заявлением к краевому ГУ МВД о взыскании убытков и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Краснокамского суда. – Суд постановил выплатить ей компенсацию морального вреда 10 000 рублей. Такую же сумму в пользу несовершеннолетней дочери. Также был взыскан и материальный ущерб из казны Российской Федерации в размере 42 605 рублей.
С принятым решением истица не согласилась и обжалует его в части денежной компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU