Модель из Перми вышла в финал конкурса «Девушки года Playboy 2019»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-03T15:31:09+03:00

Это уже не первое участие 19-летней пермячки в подобных состязаниях

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19-летняя пермская модель Алина Горохова вошла в финал конкурса «Девушки года Playboy 2019». 31 июля организаторы конкурса объявили имена 12 финалисток, которые будут бороться за право сфотографироваться для обложки мужского журнала. Среди 12 победительниц оказалось имя и пермской фотомодели.

- Рада вам сообщить, что я вошла в «Топ-12 Плейбой», дальше будем бороться за Топ-3, - написала на своей страничке в соцсетях пермячка. – 7 августа я буду в Москве.

Напомним, это уже не первое участие юной модели в подобного рода конкурсах. Ранее она боролась за победу в конкурсе мужского журнала «Miss MAXIM». Правда, победить Алине не удалось, но она выступила достойно, войдя в Топ-13 самых сексуальных девушек страны.

Теперь все вышедшие в финал участницы приедут в Москву, чтобы принять участие в фото и видеосъемках. А далее на сайте журнала вновь запустят зрительское голосование. Победительницу объявят в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU