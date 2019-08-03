Пропавшего в Пермском крае мужчину с татуировками нашли погибшим

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-03T14:06:18+03:00

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- Найден. Погиб. Просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким, - сообщили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Регион 59» Пермь.

34-летний житель поселка Карьер-Известняк в Александровском районе ушел из дома 26 июля, он собирался пойти на пруд за поселком, но домой так и не вернулся. Родные обратились в полицию, в качестве особых примет родственники сообщили, что на спине и левом плече у пропавшего мужчины были набиты татуировки.

Чуть позже появилась информация, что пропавший может находиться в Перми или Кунгуре.

Спустя трое суток на его поиски вышли сотрудники полиции и волонтеры. Они обследовали местность вокруг пруда. 2 августа мужчина был найден погибшим. Причину смерти сейчас будут выяснять следователи. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU