Пропавшего в Пермском крае мужчину с татуировками нашли погибшим
- Найден. Погиб. Просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким, - сообщили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Регион 59» Пермь.
34-летний житель поселка Карьер-Известняк в Александровском районе ушел из дома 26 июля, он собирался пойти на пруд за поселком, но домой так и не вернулся. Родные обратились в полицию, в качестве особых примет родственники сообщили, что на спине и левом плече у пропавшего мужчины были набиты татуировки.
Чуть позже появилась информация, что пропавший может находиться в Перми или Кунгуре.
Спустя трое суток на его поиски вышли сотрудники полиции и волонтеры. Они обследовали местность вокруг пруда. 2 августа мужчина был найден погибшим. Причину смерти сейчас будут выяснять следователи. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU