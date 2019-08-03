2019-08-03T11:16:09+03:00
Происшествия

На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП

Четыре человека пострадали, пятый скончался до прибытия медиков Скорой помощи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск в субботу, 3 августа.Авария произошла в 07.05 на автодороге Кунгур – Соликамск в субботу, 3 августа.Фото: архив "КП"
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Ранним утром 3 августа в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения один человек погиб, четверо пострадали.

- Авария произошла в 07.05 на автодороге КунгурСоликамск, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В направлении Губахи двигался автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего водителя. На 199 км трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля Volkswagen. Оба водителя были госпитализированы. Разовая медицинская помощь была оказана двум пассажирам легковушки. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали об аварии, которая произошла в Кировском районе Перми. Женщина за рулем иномарки сбила на проезжей части 14-летнюю школьницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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