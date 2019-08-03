2019-08-03T10:50:56+03:00
Происшествия

В Перми произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Дзержинском районе

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров
Алена ОВЧИННИКОВА
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Площадь пожара на складе стройматериалов составила 250 квадратных метров.Площадь пожара на складе стройматериалов составила 250 квадратных метров.Фото: архив "КП"
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Вечером 2 августа в Перми произошел крупный пожар в складском помещении в Дзержинском районе.

- В 23.03 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании по адресу ул.Фоминская, 43, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. -Пожарно-спасательные подразделения выехали по номеру пожара №2. На месте выяснилось, что пожар начался на складе стройматериалов. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

К счастью, пострадавших в результате пожара, нет. Причина возгорания выясняется, но по предварительным данным возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в это же время в Кизеле произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибла семья из трех человек: двое взрослых и пятилетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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